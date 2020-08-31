禧壹公司、達利能源公司及永漢公司於31日下午與第一銀行等8家銀行完成新臺幣37億元聯貸案簽約，聯貸資金將用於興建、購置及營運太陽能發電系統。

該聯貸案由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，凱基銀行、永豐銀行、遠東銀行、台北富邦銀行共同主辦，台新銀行、新光銀行、彰化銀行參貸，簽約典禮由第一銀行總經理鄭美玲、聯合再生能源董事長洪傳獻共同主持。

禧壹、達利能源及永漢3家公司為新日泰能源旗下「特殊目的公司」(SPV公司)，新日泰能源則為國泰金融集團及聯合再生能源集團為響應政府綠能政策所創立，自2017年起在全台各地興建太陽能電廠，全案目標完成總裝置容量1億瓦(100MW)系統裝置容量的太陽能電廠，平均每年約可發1.24億度電，除可支應約3.5萬戶家庭用電外，每年約可減少排碳量6.6萬公噸，相當於170座大安森林公園之年吸碳量。

第一銀行為善盡金融業應擔負之社會責任，持續推出相關優惠貸款專案協助綠色產業業者獲得營運發展所需資金，並針對生產或服務過程中致力於減少汙染或資源浪費的「綠色企業」，提供全方面之優惠融資服務，協助企業轉型，迎向國際低碳商機。

第一銀行亦響應綠能政策，改造25棟自有行舍大樓，取得鑽石級綠建築標章，也持續推動危險老舊建築重建，締造了40棟銀級以上綠建築，協助打造永續城市；位於萬華分行的「綠色金融教育館」於去年獲得行政院環境保護署「環境教育設施場所認證」，該館不但提供客戶及員工參訪，也提供周邊學校及鄰里社區孩童、政府機關及大學院校環境教育學習的場域，也代表第一銀行持續推動綠色金融與環境教育的決心。

(工商 )