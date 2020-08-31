自從上周美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)宣布美國聯準會新的貨幣政策後，在市場預期低利環境可能比預期中要來得更長的情況下，風險性資產的表現再度向上攀升；而根據最新公布的財報顯示，新興亞洲企業第二季營收和獲利分別成長7％和8％，遠優於整體新興市場同期表現，這也讓東北亞股市在上周表現全面收紅，但在這當中，台股卻遭遇外資連續七周賣超的壓力。

根據統計，上周外資大陸股市淨流入11.55億美元，為過去9周以來首度淨流入金額超過10億美元關卡；對印度股市更是連續第六周淨流入，使得今年來外資對印度股市累計淨流入達到50.63億美元；南韓股市上周也受到外資青睞淨流入了2.95億美元。但同處東北亞的台股，卻遭遇了外資連續七周賣超的壓力，使得台股在上周僅上漲了0.95％。

同樣遭受外資賣超壓力的還有東協股市。上周外資對東協股市淨流出的金額較前一周更加放大，泰國的政治動盪與越南的疫情擴大，都讓兩地股市遭遇了近兩個月以來最大的單周賣超，可見相較於東北亞股市，外資對東協股市的信心尚未恢復。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，包含亞洲在內，現在全球股市出現分歧化表現，主要與產業結構有關，在新冠疫情的肆虐下，科技與醫療相關產業強者恆強，但觀光旅遊、原物料與房地產卻持續疲弱，因此反應在第二季的財報上，可發現新興亞洲企業的獲利年增率達8％，遠優於歐非中東的-59％與拉丁美洲的-73％。

此外，從銷售數字來看，新興亞洲企業在第二季的營收增長達7％，但歐非中東與拉丁美洲卻分別衰退35％與20％，特別是大陸、韓國與台灣的科技、通訊與醫療產業，都有優於大盤指數的表現，可見產業多元化的確是新興亞洲的優勢，只是反映在東北亞股市上，這樣的效果會更明顯。

林雅慧指出，按照美國聯準會上周公布的最新貨幣政策，市場已經預期目前的超低利率將維持到2022年，這會導致美元走勢長期受到壓抑，也會刺激新興市場股市與匯市的表現；再加上儘管中美兩國紛爭不斷，但至少雙方在上周對第一階段的貿易協定已達成持續深化的共識，在中美「鬥而不破」的格局下，新興亞股長期的表現可以期待。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧指出，按照目前的態勢，中美在科技領域內現在雖然都想跟對方脫鉤，但這種環境反而刺激了科技產業朝不同的方向演化，例如在美國掛牌的大陸科技企業就紛紛加速回到香港或上海掛牌，或是大陸官方也加碼了對國內半導體科技企業的投資，就連投資人對大陸新興產業的投資看法，與傳統仰賴金融、地產與電信等也有很大的差異；可見從長線角度來看，中美目前的紛爭，反而會促使更多投資機會陸續誕生。

林雅慧指出，全球科技產業供應鏈的調整，將促使亞洲科技出現聚落化效應，除了大陸以外，韓國、台灣、甚至部分東協市場也會相繼受惠，可見中美之間的短線消息面雖會引起市場震盪，但亞洲股票的投資有其長線的主題支撐，投資人最好也要調整投資心態，以長線投資的角度審視亞洲股票的投資機會。

(工商 )