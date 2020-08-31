香港藝人何超儀今年5月底才經喪父之痛，她振作後再出發，今年下半年到明年一整年將與幾位國際名導有深入的合作，包含法國好萊塢巨頭之譽的大導盧貝松（Luc Besson）籌備多時的動作大片，還有美國好萊塢鬼才導演托尼凱耶（Tony Kaye）在香港執導的音樂劇，何超儀除了在兩個導演品中將有吃重的角色演出外，本身創辦的 852 Films 電影公司也將以本身製作實力，成為2位導演在亞洲有力的合作夥伴，串連 東、西兩方的藝術文化，以電影連結彼此促進中西交流。

何超儀是繼與楊紫瓊之後，盧貝松再次合作的亞洲知名女星，盧貝松在2019 年拍完《安娜》之後，再度籌備的動作大片，何超儀將以主角之姿出演國際大導作品，她表示非常興奮與開心，並透露2人結緣是在多年前由楊紫瓊引薦，導演對她在演出上的角色多變與投入，以及融合中西文化的背景特質都給予相當正面評價，因此一見如故、相談甚歡。多年後因為盧貝松一次來亞洲宣傳兩人再聚，此時何超儀與丈夫陳子聰已創辦電影公司，因此便聊起電影的合作。

何超儀大露酥胸。（852 Films提供）

盧貝松導演也相當看重 852 Films 成為亞洲的重要合作夥伴，但因為公司商業機密的緣故一直沒有對外公開，直到日前被《好萊塢報導》披露後，才承認自己出演的消息。該片因疫情延宕進度，片名目前未定，最快將會在2021 年底開拍，陳子聰也將參與電影製作，與何超儀「婦唱夫隨」共同擔任監製，一同在國際影壇闖出名號。

曾以《美國X檔案》聞名的鬼才導演托尼凱耶，是國際知名的MV與廣告導演，多次獲得葛萊美音樂獎的肯定，他曾與嗆辣紅椒樂團（Red Hot Chili Peppers）、強尼凱許（Johnny Cash）和羅傑沃特斯（Roger Waters）等音樂巨匠合作過，更進一步躍升電影導演。托尼凱耶計畫近期將在香港開拍音樂劇電影，目前尚在前期籌備中。

對此，何超儀興奮表示，托尼導演有意取樣香港在地的音樂，並將一些大家成長過程中在地的音樂發展場域呈現片中，將引爆大家的懷念魂，不過，目前一切都還在初步討論階段，希望可以促成。而本身就是搖滾樂團 「何超與海膽仔」（Josie and the UniBoys）主唱則是不作第二人選，能以自身的搖滾歌手身份，出演這部背景在香港的好萊塢音樂劇電影。

(中時 )