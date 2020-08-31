樂天桃猿二軍與富邦悍將二軍，出現控球大偏差的混戰，猿隊7名投手發生5觸身、12次保送，悍將也有2觸身、2保送，最後悍將僅敲7支安打，就以9比5贏球。

猿隊二軍派出年僅21歲的陳克羿先發，是他本季第2場，僅投1.1局就出現2觸身、3保送，失5分狼狽退場。接手的蘇俊羽較穩，2.2局僅被敲1支安打、無失分，不過也有3次保送。

中繼的林逸翔1局無失分、1次保送，另有1觸身，而吳丞哲0.2局被敲2支安打、另有3次保送，留下滿壘局面給游朝惟，結果他也連丟2觸身球，悍將輕鬆得分，最後失分都算在吳丞哲頭上，失4分。

最後范柏絜與賴智垣分別投1.1局、1局，都有1次保送、無失分，總計猿隊二軍動用7名投手，出現5觸身、12次保送，合計17次四死球，讓悍將輕鬆拿下勝利。

此外悍將今日由洋投伍鐸先發，主投5局被敲6支安打、失4分，拿下二軍5連勝，由於悍將又有新洋投補強，有羅力、索沙、邦威以及剛14天隔離完的奇優力，伍鐸在9月21日洋將大限前領機票機率很高。

(中時 )