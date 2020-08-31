為降低交通事故率，警政署將於9月1日執行為期1個月的「全國路口大執法」，而東港警分局也藉此公布轄內10大肇事路段，並點名東港安泰醫院及輔英醫院前的路口最為險象環生，不僅常有行人違規穿越馬路，還有汽機車未禮讓行人，呼籲民眾勿再把自己陷於危險中。

東港警分局指出，今年1至7月間，分局轄內的10大易肇事路段分別為東港鎮中正路段、中山路段、光復路段、沿海路段、明德路段、林邊鄉中山路段、崁頂鄉屏187線、新園鄉臥龍路、仙吉路、及南興路段等。

「請大家一定要在路口慢看停！」分局說，這些路段中，東港安泰醫院及輔英醫院前最常有行人違規穿越馬路、或汽機車行經路口未禮讓行人等違規情形，拜託大家一定要遵守交通規則並提高警覺，不要為一時搶快而造成悲劇發生。

分局表示，大執法期間，會在這些重要路口處加強取締嚴重交通違規，包括汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈、行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌標線、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等。

(中時 )