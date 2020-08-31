從《大學生了沒》出道的女星何美，外形甜美、個性幽默，一開始靠著網路影片打響知名度，近年還嘗試了主持、演戲，吸引不少粉絲支持，近日她在社群網站上傳一系列比基尼辣照，大秀前凸後翹的好身材，不只網友看了直呼犯規，還釣出一排藍勾勾星友留言讚嘆。

何美在IG發文：「求訂閱Youtube！」同時連曬7張清涼辣照，照片中，她戴著墨鏡、草帽，穿著亮紅色比基尼，在溪流附近享受大自然帶來的陽光沐浴，看來十分愜意，而上身泳衣的平口剪裁，使得豐滿北半球呼之欲出，若隱若現的胸下紋身更增添性感。

何美大秀前凸後翹好身材。（圖／翻攝自何美IG）

除了上圍有料，何美還有纖細蠻腰，隱約還能看到腹肌，特別的是其中一張，何美側身入鏡大秀翹臀，S曲線一覽無遺，美尻曲線被不少粉絲大讚漂亮，紛紛激動留言「好想知道你的卡撐怎麼保養啦」、「真是對你的屁股印象深刻」、「何美的歐美臀」。

不只網友暴動，何美PO文也吸引許多星友，像是成語蕎、王晴、Albee、嘻小瓜等人前來留言身材超好，連G奶女神熊熊也直呼太辣：「屁股怎樣啦！想打！！」

在 Instagram 查看這則貼文 何美（@homei0416）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 30 日 上午 2:22 張貼

(中時新聞網)