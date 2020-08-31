國發會主委龔明鑫今（31）日表示，為加強台捷經貿合作，待疫情獲控制後，將組投資考察團與企業一起赴捷克訪問，另外也可以由我方國發基金與捷克共同募一支基金投資雙方新創事業。

龔明鑫表示，依據捷克官方資料，我商自2003～2018年赴捷克投資案總計有35件，投資金額11.7億美元，創造了1.7萬個工作機會，我們對捷克的投資金額比對岸多，在亞洲僅次於日、韓，捷克也是我國在歐洲投資第四位的國家。

由於捷克想發展的人工智慧與數位科技、智慧城市、環保及永續發展等產業，與我國正在發展的六大核心戰略產業極為相似，未來雙方可以定期以視訊會議來協商具體的合作機會。

除了循視訊會議後續協商合作機會，龔明鑫也表示，待疫情可控制之後，將與企業共同組考察團赴捷克訪問以增進雙方的合作。他也表示，過去國發基金有和日本、美國、紐西蘭創投基金合作的經驗，未來也可考慮由國發基金和捷克的創投基金共同募一支基金共同投資兩地的新創事業。

(工商 )