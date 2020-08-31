「相知相守–民歌45演唱會」將於下個月26、27日在台北流行音樂中心登場，今（31日）進行彩排，鄭怡表示因參與演出的民歌手真的很多，所以每個人的曲目儘量精簡，「但是能看到這麼多民歌手齊聚是很不容易的事情！」吳楚楚小露身手演唱自己寫給蔡琴的歌曲〈蝶衣〉，而鄭怡也排練自己的招牌歌曲〈月琴〉，高亢的嗓音吸引全場的耳朵，鄭怡表示：「從十九歲到現在唱這首歌從來都沒有降過Key。」

鄭怡數月前和老公在民生社區開了門小吃店，店裡每到用餐時刻擠滿前往品嚐美食的客人，她笑說今天剛好自己的小吃店店休才有空來排練，演唱會已經請好代班，可以放心開唱；潘越雲也現身彩排演唱〈守著陽光守著你〉，低沉溫暖的嗓音相當迷人。吳楚楚、潘越雲兩位民歌學長姊歡喜迎新，笑說盼了20年終於等到鄭怡加入，身為大學長的吳楚楚帶了禮物與護嗓必備品給兩位學妹，為鄭怡送上了極具紀念意義的「月琴」作為迎新的禮物，也帶了潤嗓的枇杷膏，笑說可以放在練團室大家有需要都可以吃。

談到排練吳楚楚直言其實歌手們都經驗老道不太需要排練，主要是樂手們要排練，樂手們都太年輕跟歌不熟；三人也分享著各自的保養之道，吳楚楚透露自己每天固定運動，近期則在練馬拉松，鄭怡幽默表示自己端盤子叫賣就是最近保養嗓子的方法，而潘越雲則是不吃冰、不吃炸、不吃辣，菸酒當然也不碰；三人對於能在新場地臺北流行音樂中心開唱感到興奮，鄭怡表示光看到照片就很期待，由於這次演出陣容龐大，鄭怡開玩笑表示觀眾應該很苦惱要在誰唱歌的時候去上廁所，因為每位都很精彩。演唱會購票可洽大市集交易網或全台7-11 ibon、全家 FamiPort。

(中時 )