金門電視台送愛 新學期歡樂展開 19:342020/08/31 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門地方電視台名城團隊今（31）日帶領吉祥物「名妹」、「城哥」前進當地知名的將軍小學安瀾國小。（名城提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安瀾國小師生在歡樂氣氛中，展開新學期教學活動。（名城提供） 名城團隊由董事長許雪芳帶隊走進校園，與小朋友一起迎接新學期的來到。（名城提供） 開學囉!金門地方電視台名城團隊今（31）日帶領吉祥物「名妹」、「城哥」前進當地知名的「將軍小學」安瀾國小，與小朋友一起迎接新學期的來到。 名城團隊在開學日，送給每位小朋友一份愛的禮物，帶隊走進校園的許雪芳董事長表示，希望小禮物帶給小朋友快樂成長和學習，在環境優雅的學校留下最美好的童年回憶。 安瀾國小校長張志猛也表示，名城團隊的「名妹」、「城哥」開心偶來到安瀾國小，將歡笑播送給每一位小朋友，在開學日的溫馨、歡樂氣氛中，讓新學期有了一個很好的開始。 (中時 ) #金門 #名城 #吉祥物 #安瀾國小 #許雪芳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開學首日新北警啟動護童愛台灣 強化校園安全機制 11:502020/08/31 社會 時碩預期下半年汽車產業回溫 2021年將強勁成長 10:392020/08/31 財經 東元、聲寶、三洋電活化資產 加快腳步 04:102020/08/31 證券．權證 侯友宜視察校園營養午餐 擬變更契約強制使用國產豬 16:182020/08/31 寶島 疫情期間復學變數多 美零售商延長開學季優惠 04:102020/08/31 全球財經 愛奇藝條款 攪亂OTT專法 04:102020/08/31 財經要聞 內灣國小80年 首次零新生入學 04:102020/08/31 地方新聞 認識櫃買指數 送超商購物金 04:102020/08/31 證券．權證 中華國小率先轉型雙語學校 林右昌承諾持續推動 11:122020/08/31 寶島 中和警啟動護童勤務 學童開心上學、安全返家 17:262020/08/31 寶島 寶島熱門新聞 謝忻無罩裸上空辣爆 一個側身渾圓胸型全看光 - 娛樂 「紙本藝FUN券」9點開搶 申請Q＆A一次看 - 生活 瘦肉精美豬來了 深綠朋友一句「神回」網傻眼 - 政治 台海是否開戰 台大學者曝1結局：客觀 - 政治 瘦肉精豬最新民調出爐 泛綠民眾反應跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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