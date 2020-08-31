安瀾國小師生在歡樂氣氛中，展開新學期教學活動。（名城提供）

名城團隊由董事長許雪芳帶隊走進校園，與小朋友一起迎接新學期的來到。（名城提供）

開學囉!金門地方電視台名城團隊今（31）日帶領吉祥物「名妹」、「城哥」前進當地知名的「將軍小學」安瀾國小，與小朋友一起迎接新學期的來到。

名城團隊在開學日，送給每位小朋友一份愛的禮物，帶隊走進校園的許雪芳董事長表示，希望小禮物帶給小朋友快樂成長和學習，在環境優雅的學校留下最美好的童年回憶。

安瀾國小校長張志猛也表示，名城團隊的「名妹」、「城哥」開心偶來到安瀾國小，將歡笑播送給每一位小朋友，在開學日的溫馨、歡樂氣氛中，讓新學期有了一個很好的開始。

(中時 )