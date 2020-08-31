印尼籍女看護遭雇主兒子毆打 自行搭計程車報案 19:482020/08/31 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 45歲印尼籍女看護26日下午3時許，獨自搭計程車前往新北市新店警分局江陵派出所報案。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 45歲印尼籍女看護26日下午3時許，獨自搭計程車前往新北市新店警分局江陵派出所報案，她向警方表示，遭雇主兒子酒後毆打，警方立即陪同看護前往醫院驗傷，看護目前暫不提告，警方已通知仲介及勞工局等單位，協助看護轉換工作。 據悉，雇主兒子疑患有躁鬱症，當天飲酒後徒手毆打女看護，造成她身體多處挫傷，看護遭毆打後離開雇主家自行搭計程車前往派出所報案，警方受理後除通知雇主外，並陪同看護工至慈濟醫院驗傷，看護目前已離開原雇主，另行安置住處。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ (中時 ) #看護 #雇主 #警方 #毆打 #報案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轟館長也會挫 23歲劉嫌花3000元搭計程車埋伏3小時 下手前「喝酒壯膽」 10:242020/08/28 社會 當街槍擊館長23歲劉姓男子 擁3項不良前科及持毒品紀錄 09:362020/08/28 社會 音樂教室人妻勾結小王密謀殺親夫 自導自演遭警識破當場羈押 08:252020/08/31 社會 高雄國中女新竹高鐵見網友失聯 警確認位置仍在北市水源路 09:352020/08/31 社會 承租房屋藏毒忘記帶大門鑰匙 被查獲3萬餘包毒咖啡 18:332020/08/28 社會 失聯高雄國中女行蹤「飄忽不定」 手機定位訊號近午現身八里 12:252020/08/31 社會 父子旗津戲水遭大浪捲走 2兒被「拍打上岸」 父失蹤一夜尋獲遺體 09:072020/08/29 社會 陸籍男子堤岸邊直播輕生 警即時阻止憾事發生 14:082020/08/29 社會 地毯式搜索高雄失聯少女 北市警依手機訊號挨家挨戶找人 14:502020/08/31 社會 新北鬼之左切 駕訓班新手突換車道 遭撞翻轉半圈 12:052020/08/30 社會 社會熱門新聞 大叔駕駛認了！盧男承認曾載失蹤高雄少女往返新竹永和 - 社會 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 37歲大叔載走高雄失蹤少女 淡水被警攔下 驚慌失措猛吐6字 - 社會 設計公司少東廁所偷拍嫩妹妹 警看記憶卡愣：他爸也被拍了 - 社會 居民狂報案有人溺水 苗栗警馳援水中長腿女子原來是「她」 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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