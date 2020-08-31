45歲印尼籍女看護26日下午3時許，獨自搭計程車前往新北市新店警分局江陵派出所報案，她向警方表示，遭雇主兒子酒後毆打，警方立即陪同看護前往醫院驗傷，看護目前暫不提告，警方已通知仲介及勞工局等單位，協助看護轉換工作。

據悉，雇主兒子疑患有躁鬱症，當天飲酒後徒手毆打女看護，造成她身體多處挫傷，看護遭毆打後離開雇主家自行搭計程車前往派出所報案，警方受理後除通知雇主外，並陪同看護工至慈濟醫院驗傷，看護目前已離開原雇主，另行安置住處。

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(中時 )