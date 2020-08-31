《花木蘭》經典主題曲-Coco李玟〈自己〉完整版

迪士尼經典動畫真人版《花木蘭》由天后CoCo李玟重新詮釋經典中文版主題曲〈自己〉，完整版MV今（31日）正式上線。李玟成熟感情的歌聲，烘托真人版《花木蘭》的精彩情節與畫面，恢宏氣勢與動人音樂的搭配，處處可見導演妮琪卡羅與作曲家哈利葛瑞森威廉斯細膩巧思，向迪士尼22年前經典動畫《花木蘭》的巧妙致意。

原來，導演妮琪卡羅與作曲家哈利葛瑞森威廉，都很愛22年前動畫版《花木蘭》，最新真人版《花木蘭》雖然非以動畫版的音樂劇方式呈現，但為向動畫版及粉絲致敬，真人版《花木蘭》特地引用當年動畫版主題曲；導演妮琪卡羅解釋：「哈利配樂充滿史詩情感與刺激感，然而，我想表達對動畫的致敬，所以加入當年動畫最重要歌曲〈Reflection〉／〈自己〉。」

值得一提的是，當年也因為〈自己〉太動聽，李玟後來曾在訪問透露媽媽堅持要李玟將該曲也收錄在個人專輯中，難怪李玟表示：「過了22年有機會再唱這首歌，真的很榮幸。不管是第一次聽到這首歌，或之前已聽過這首歌，都希望大家喜歡這個版本。」

除了主題曲，真人版《花木蘭》還有許多向原作致意的配樂巧思，「在某些片段，我們希望觀眾能會心一笑，因為看過經典動畫版的觀眾會認得這些音樂。」作曲家哈利很崇拜當年動畫版配樂作曲家傑瑞高史密斯，他表示這些巧妙手法是導演妮琪的點子：「我們在幾個片段加入這些小提示，讓觀眾回想起動畫版；但如果觀眾沒聽過那些動畫曲目，也會覺得曲調十分適合電影。」

繼《園長夫人：動物園的奇蹟》，作曲家哈利與妮琪卡羅再度合作《花木蘭》詮釋華人歷史傳奇，除了挑戰在管弦樂團編制加入中華傳統樂器，讓古箏、琵琶、二胡與西方樂器得以細膩融合，最重要還是「希望這是充滿情感的故事」，「所以從花木蘭的視角來構思音樂與講述整個故事。她的情感變化與旅程就是音樂的軌跡，從中發展出廣度與力量。」作曲家哈利解釋：「就像刻在花木蘭的劍上三個字『忠、勇、真』，不停提醒著她尋找真正的自己，直到花木蘭有勇氣忠於自己，做為一個女兒、一位戰士，以及一名女性。」迪士尼經典動畫真人版《花木蘭》本週五9月4日全台上映。

(中時 )