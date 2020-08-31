民進黨政府宣布將開放瘦肉精美豬、牛肉輸台，引起各界質疑、砲轟，而衛福部長陳時中今(31日)在廣播節目中強調，開放美豬、美牛是因國家有需要，衛福部也認為安全所以就去做，且開放可以換來一個台灣在國際上的地位，此話一出，再度掀起外界爭議。對此，資深媒體人陳揮文則批，「這太好笑，話講太滿，扮演豬隊友很到位！」

陳揮文在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中怒轟陳時中，「太隨便了，人是會得意忘形啊， 順時中防疫半年，民調比總統高，總統、行政院長滾旁邊，有點飄飄然，我觀察他覺得很可惜，講得太...話講太滿，扮演豬隊友很到位，美豬換國際地位，這太好笑。」

陳揮文直言，可見陳時中底蘊不夠，照理說話不能這樣講，「那我們跟豬放在同一平台？」幫美國講一句公道話，不是只要求我們開放，大陸、韓國、日本、歐盟每個地方都要開放，也覺得美國很公平，那美豬牛也不是每頭都用瘦肉精，這跟地位有什麼關係。

陳揮文要陳時中不要自曝其短，「那美國東西都開放啊，就有國際地位，太好笑，不是美國說了算，一點意義都沒有，差太遠，扯後腿，哀...講這話都零分，豬隊友表現，你就不應該上專訪節目去談這麼重要事情，非常標準的政客。」

(中時新聞網)