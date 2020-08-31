台北市立動物園選中2隻穿山甲借殖，雄性為「果寶」（本圖），未來將在捷克落地生根，讓更多歐洲的民眾有機會認識這個物種。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園選中2隻穿山甲借殖，雌性為「潤喉糖」（本圖），未來將在捷克落地生根，讓更多歐洲的民眾有機會認識這個物種。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

布拉格市長賀吉普8月30日抵台，特別把握機會參訪台北市立動物園，並在台北市副市長黃珊珊、教育局長曾燦金、聯合醫院副院長璩大成等人的陪同下，親自參觀熱帶雨林區的穿山甲館，而穿山甲也是賀吉普最喜歡的動物，本次訪台也將討論「借殖」穿山甲的議題。

去年台北市長柯文哲訪捷克時，賀吉普提到曾在書上看過穿山甲的照片，從此就愛上這種看起來像「會動的松果」的動物，由於北市立動物園保育繁殖技術領先全球，賀吉普極力爭取雙方交流，盼穿山甲能「借殖」到捷克，讓布拉格成為繼德國萊比錫動物園後，第2個擁有照養台灣穿山甲的歐洲動物園。

園方指出，依照「族群管理專業」考量選配，選中的2隻穿山甲，分別是雄性的「果寶」及雌性的「潤喉糖」。雄性「果寶」目前4個月大，是發育快速的健康寶寶；雌性「潤喉糖」則即將滿3歲，剛達性成熟的年齡。

園方表示，布拉格動物園為迎接穿山甲，除了調整展示空間，在動物運送前，將指派資深的保育員到台北學習照養穿山甲的技術，盼「潤喉糖」和「果寶」未來能在捷克落地生根，讓更多歐洲的民眾有機會認識這個物種。

(中時 )