韓國與柬埔寨本周舉行第二輪自由貿易談判 19:232020/08/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國表示周一跟柬埔寨，以虛擬會議方式舉行為期四天的第二輪自由貿易談判，討論彼此向對方出口的項目。 韓國致力擴大出口市場，以減緩新冠肺炎疫情對其經濟造成的衝擊。兩國經過逾一年時間準備，首輪談判已在7月底舉行。 (工商 ) #韓國 #第二輪 #貿易談判 #柬埔寨 #虛擬會議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所與寬量國際 邀38家公司辦線上法說 12:542020/08/31 財經 內政部農委會已達共識 中崎有機專區土地爭議採「異地遷移」解決 13:492020/08/31 生活 市議會國民黨團要求嚴格落實食安把關 捍衛民眾健康 12:362020/08/31 政治 開放美豬牛 台南綠營籲藍軍理性面對時空轉變 15:072020/08/31 政治 群益證券看本周指數區間12,500-12,900點 09:292020/08/31 財經 新竹縣藍營拒瘦肉精美豬 要求政府重啟談判 11:012020/08/31 政治 淡水喬債男帶6顆「慶記」談判 誤扣扳機自轟腹部慘死 10:072020/08/31 社會 親身見證相當罕見的「扶鑾問事」 09:002020/08/31 搜奇 《國際社會》不等第3期試驗完成 美國FDA考慮加快新冠疫苖審批 09:262020/08/31 財經 藍串聯反制瘦肉精美豬進口 政院：持續溝通釋疑 16:312020/08/31 政治 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 川普選前不會放手 專家：散戶有這些股票先砍 - 即時 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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