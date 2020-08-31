韓國表示周一跟柬埔寨，以虛擬會議方式舉行為期四天的第二輪自由貿易談判，討論彼此向對方出口的項目。

韓國致力擴大出口市場，以減緩新冠肺炎疫情對其經濟造成的衝擊。兩國經過逾一年時間準備，首輪談判已在7月底舉行。

(工商 )