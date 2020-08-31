人員確診 三星電子關閉首爾研發中心大樓 20:482020/08/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三星電子周一宣布關閉位在首爾的研發中心園區內D幢和E幢辦公大樓，因為有一名室內咖啡廳人員被檢驗出新冠肺炎確診。 這兩幢大樓在消毒後將周二重新開放，至於咖啡廳所在的樓層將被關閉三天。園區內工作人員約5,000名。 (工商 ) #三星電子 #首爾研發中心 #新冠肺炎 #全球 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科與死敵搶奪5G陸市占 申請出貨華為成決勝關鍵 14:302020/08/31 財經 遙控全球ATM吐鈔 國際駭客栽在台灣檢警手裡 一銀盜領案 外籍犯陸續刑滿出獄 04:102020/08/31 社會新聞 結合半世紀柑仔店 汐止首間社區友善失智商家據點掛牌 19:222020/08/31 生活 農委會設檢疫區管理 魚港邊境零破口 15:422020/08/31 生活 電子權值股開高 台股開盤站上月線 09:312020/08/31 財經 櫃買上櫃審議會今通過亞泰金屬上櫃案 19:012020/08/31 財經 龍華科大獲認證機器人術科合格場域 04:102020/08/31 投資理財 南投市公所前道路瓦斯外洩 急關天然氣閥門解危機 14:332020/08/31 社會 攻萬三下半場 瑞信論壇添柴火 04:102020/08/31 財經要聞 統一發票盃路跑 首場爆滿 04:102020/08/31 投資理財 國際熱門新聞 事關重大戲劇化逆轉 梅根哈利要回英國了 - 國際 中印再爆邊界衝突 印曝陸挑釁進犯內幕 - 國際 2020美大選》不支持拜登 搖擺州6民主黨市長倒戈挺川普 - 國際 親兄弟輪流睡嫂子 狂生11小孩「不知爸爸是誰」 - 國際 若川普敗選後賴在白宮不走怎麼辦？ 美軍正式表態 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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