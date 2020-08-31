三星電子周一宣布關閉位在首爾的研發中心園區內D幢和E幢辦公大樓，因為有一名室內咖啡廳人員被檢驗出新冠肺炎確診。

這兩幢大樓在消毒後將周二重新開放，至於咖啡廳所在的樓層將被關閉三天。園區內工作人員約5,000名。

(工商 )