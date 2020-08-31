土耳其Q2 GDP成長 較去年同期萎縮9.9％ 19:222020/08/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其統計局周一公布第二季國內生產毛額（GDP）經季調後，較去年同期萎縮9.9％。公布前的FactSet調查預測未經季調GDP年跌12.3％。 數據顯示Q2消費者支出年跌8.6％，是打擊土國經濟的主因之一。進口年跌6.3％同時，出口年跌幅度更高達35.3％，也拖累其經濟表現。 (工商 ) #GDP #較去年同期 #萎縮 #經季調 #土耳其 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土耳其Q2 GDP成長 較去年同期萎縮9.9％ 19:222020/08/31 財經 監視器面板Q2出貨 躍增34.5％ 04:102020/08/31 產業．科技 《國際經濟》南韓7月工業產出小幅月增1.6％ 不如預期 09:092020/08/31 財經 台南資收增26％ 紙類居多 04:102020/08/31 地方新聞 光環不再 五大行H1獲利衰 04:102020/08/31 全球財經 外送外帶多 餐盒垃圾疫外爆量 04:102020/08/31 地方新聞 台商兩岸PCB產值 H1飆2,981億 創同期新高 04:102020/08/31 產業．科技 《金融股》台中銀續強身抗疫 擬年底前完成現增 08:012020/08/31 財經 《傳產》淡季不淡 8月房市交易仍熱絡 16:142020/08/31 財經 宅經濟夯 客思達Q3淡季不淡 04:102020/08/31 證券．權證 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 經濟部紓困3.0來了 補貼員工薪資4成 可領3個月 - 財經 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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