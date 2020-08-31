土耳其統計局周一公布第二季國內生產毛額（GDP）經季調後，較去年同期萎縮9.9％。公布前的FactSet調查預測未經季調GDP年跌12.3％。

數據顯示Q2消費者支出年跌8.6％，是打擊土國經濟的主因之一。進口年跌6.3％同時，出口年跌幅度更高達35.3％，也拖累其經濟表現。

(工商 )