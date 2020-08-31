雀巢全面收購Aimmune Therapeutics成子公司 19:222020/08/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士食品商雀巢周一宣布以每股34.5美元現金收購美國生物製藥商Aimmune Therapeutics（AIMT）74.4％股份，加上其持有的25.6％股份，讓AIMT身價達26億美元。雀巢在扣除其原先投資和AIMT淨現金部位後，實質支付約20億美元。 (工商 ) #AI #MT #雀巢 #Aimmune #Therapeutics 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京站Mimi警示平台 全台獨家智慧防疫 04:102020/08/31 產業．科技 16家上市公司 9月法說 04:102020/08/31 投資理財 雀巢收購美國藥廠Aimmune Therapeutics 14:402020/08/31 財經 竹科40周年 主打軟硬並進 04:102020/08/31 產業．科技 巴菲特增持5大商社、經濟數據佳 日股早盤大漲450點 11:032020/08/31 財經 打破Gogoro的框架 宏佳騰智慧電車發表Ai-2 Gather三輪電動概念車 14:422020/08/31 機車情報-機車新聞 《電腦設備》AI布局逐步收成 研揚登波段高點 12:162020/08/31 財經 《鋼鐵股》豐興本周全面平盤 11:082020/08/31 財經 《基金》台寵物、孩童數黃金交叉 商機汪汪叫 16:312020/08/31 財經 權值股遭拋售！台股尾盤爆量470億、收跌137點 月線終止連4紅 14:112020/08/31 財經 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 川普選前不會放手 專家：散戶有這些股票先砍 - 即時 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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