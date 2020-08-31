瑞士食品商雀巢周一宣布以每股34.5美元現金收購美國生物製藥商Aimmune Therapeutics（AIMT）74.4％股份，加上其持有的25.6％股份，讓AIMT身價達26億美元。雀巢在扣除其原先投資和AIMT淨現金部位後，實質支付約20億美元。

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