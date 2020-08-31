黃韻玲甫年初接任北流董事長，準備北流場館開幕公忙之餘，仍非常關心偏鄉弱勢長輩，特地找時間拍攝新的公益形象照片，希望透過代言呼籲大家的支持。由於遭逢新冠肺炎疫情，黃韻玲很熱心地分享防疫知識，例如一回家馬上換下外出服，以及勤洗手戴口罩等等，她表示這段彷彿地球按下暫停鍵的日子，對創作者而言未必是壞事，而她恰巧也在進行「新健康生活」，所以都很早睡早起，以前都晚上寫歌，現在變成早起就創作、寫歌，清晨喜歡在臉書上和朋友道早安開始新的一天。

去年由楊力州導演田調拍攝、由黃韻玲老師擔任公益大使搭配門諾基金會送餐同工拍攝的「送愛偏鄉，好好吃飯」三分鐘公益短片，在youtube播放以來，觀賞人數已經超過100萬人次，反應十分熱烈，網友紛紛留言加油，說這是社會上的正面力量。門諾基金會也很驚訝的發現，原來許多網友並不清楚基金會已經做了許久，還頻頻關心：你們真的會去送對嗎？工作人員就會解釋：會的，我們每年都會持續做，我們在花蓮從1998年開辦送餐服務以來，已經在偏鄉送了二十多年。

這用心照顧長輩的理念，讓同樣身為基督徒的黃韻玲老師十分認同，最近台北流行音樂中心在進行場館的壓力測試，她仍然十分關心東部弱勢長輩的需求，她特別拍攝形象照和好友烘焙達人賈漢生手持葡萄司康，原來是她一直想來做甜點給長輩吃，但到現在還是無法抽空，她先特別商請她的好朋友烘焙達人賈漢生先生開設「賈叔叔的幸福下午茶」，到門諾基金會日照中心做甜點。由於疫情，長輩們都悶壞了，一看到賈漢生先生要做酸奶比司吉，都非常開心。賈漢生先生說，考慮到長輩的健康，都是做低油低鹽的，所有的材料也都是最自然，就是麵粉、鹽、牛奶、奶油等天然材料，鬆軟的比司吉讓牙口不好的長輩也都能輕鬆享用。

烘焙達人賈漢生（中）到門諾基金會開課。（門諾基金會提供）

(中時 )