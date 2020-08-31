適逢「打狗」正名為「高雄」進入百周年，台鐵局與力麗基金會在如此值得紀念的時刻，31日聯合在高雄車站舉辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展」。（洪浩軒攝）

適逢「打狗」正名為「高雄」進入百周年，台鐵局與力麗基金會在如此值得紀念的時刻，31日聯合在高雄車站舉辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，藉由不同的影像，帶領大家回顧老打狗的景色，並重溫鐵路與高雄建設對於台灣交通與經濟發展的影響及貢獻。

「畫說台鐵與台灣建築遺產展」於108年首度在台北車站舉辦，因畫展廣受好評，為了讓更多民眾能了解鐵路與台灣代表性歷史建築，因此擴大畫展規模加入更多在地特色作品。如今高雄正名邁入百周年，因此將畫展移師高雄車站展出，別具紀念意義。

高雄展區特增當地歷史古蹟建築畫作，藉由史實爬梳、泛黃歷史照片與耆老訪問，手繪方式勾勒還原台鐵與高雄歷史建築景象。此次總共展出50幅畫作，以鐵路文化為主軸，再串聯台灣歷史脈絡的遺產建築、高雄歷史建築，包含舊打狗驛英國領事館、旗后砲台、鳳山縣舊城、高雄市役所等經典古蹟，此外，還有11幅為108年舉辦高雄古蹟建築「逐蹟之旅」繪畫比賽作品，更向高雄史博館借出11張老照片，讓民眾回味老打狗場景。

「畫說台鐵與台灣建築遺產展」於31日上午開幕，台鐵局長張政源表示，未來台鐵會持續活化資產，並與高雄市政府合作，把台鐵文化資產發揚光大。立法委員李昆澤表示，鐵路地下化第一階段已通車，第二階段正努力進行中，未來高雄願景館也將移回原位，這些都是高雄重要記憶。

(中時 )