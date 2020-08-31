高雄14歲少女搭高鐵到新竹，再搭車到台北後失聯，她母親在報案並在網路上貼文協尋，北市警方今出動「Ｍ化車」，針對手機訊號緊急定位，希望第一時間能找到少女，據悉今傍晚，少女手機訊後又出現在昨天出現的中正區重慶南路3段一帶，警方現正由專案小組全尋找當中。

由於失聯少女的手機訊號，昨天下午出現在北市重慶南路3段一棟大樓，警方立即派人挨家挨戶詢問，今天凌晨4點多，出現在萬華區國興街一處國宅附近，中午則跑到新北市五股、八里一帶，晚間又回到重慶南路，警方不敢大意，派出「Ｍ化車」針對手機訊號及時定位，確定少女位置，但少女手機不斷開機、關機，訊號不穩定，M化車無法搜尋。

專案小組表示，今下午在淡水竹圍一代攔查到盧姓白牌司機，但他否認認識少女，並稱只是讓少女搭便車，昨在永和河堤停車，少女下車後就不知去向，警方現正針對疑點釐清案情。

(中時 )