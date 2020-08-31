桂林國小利用地緣優勢，將校園打造成機場場景，讓孩子們享有偽出國的體驗。（桂林國小提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市長陳其邁31日到三民家商關心開學狀況，並與餐管科學生製作月餅。（洪浩軒攝）

開學日到來，各校在防疫期間不馬虎，除了落實防疫工作外，各校也都發揮創意迎接學生們返回校園，高雄市長陳其邁31日到三民家商關心開學狀況，並與餐管科學生製作月餅；桂林國小則是利用地緣優勢，將校園打造成機場場景，讓孩子們享有偽出國的體驗。

三民家商餐管科炒熱開學氣氛，為了讓師生有不同的學習體驗，特別結合即將到來的中秋節，設計應景食材「烘焙月餅趣」，由學生擔任引導者，帶著陳其邁及市府官員穿著廚師服，一起完成月餅製作，學生們的表現也獲得肯定，陳其邁鼓勵學生多元發展精進技職教育，也期勉學校提供更完善與友善的學習場域。

陳其邁在開學首日也相當關心學校防疫工作，他表示，在開學前已周知學校防疫新生活運動的細節，各校充足的準備讓家長及學生學習更加安心，並請學校持續落實遵守勤洗手、量體溫、定期環境清消、教室保持通風、不特定對象入校實聯制等作為。

小港區桂林國小位於機場旁，今年因為疫情關係，讓許多大人小孩都不能出國，因此校方便創意發想，為今年小一新鮮人舉辦一場「夢想起飛」迎新派對，由校長杜昌霖化身機師，老師變身空少、空姐，與孩子們共同搭乘用紙箱自製的三米飛機，營造「從校起飛」的場景，讓孩子在開學日也能感受到出國的快樂。

桂林國小家長會長吳景霖表示，感謝學校的用心，提供最好的學習環境與多元課程給孩子學習，藉由迎新活動，讓小朋友愛上學校，並讓學生在遊戲中用最短的時間，建立與熟悉學校的相關規定。

(中時 )