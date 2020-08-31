淘寶台灣今（31日）起將於每周一至周五，下午4時限量開賣口罩國家隊的七彩口罩。（淘寶台灣提供）

新冠肺炎疫情延燒全球，流行疫情指揮中心持續勸導民眾進出八大場所需配戴口罩，讓口罩再度成為不少民眾開搶的防疫商品，目前也有不少網站陸續推出如最熱門的中衛彩色醫療口罩，像淘寶台灣今（31日）起將於每周一至周五，下午4時限量開賣口罩國家隊的七彩口罩，單次購買最多5盒為限，淘寶台灣新用戶還可現折100元。

而生活市集也在今晚9時到10時期間，推出限量每組兩盒598元的「美德手術防護口罩」，將祭出50組、共100盒供搶購，另「口罩補貨到」專區亦囊括了各式醫療口罩、一般拋棄式口罩等口罩相關商品，也持續銷售「順易利3D醫用口罩」、「順易利成人醫療級口罩」、「威欣利手術用醫療級口罩」等口罩國家隊商品，並上架超過50款兒童口罩，其中包含知名品牌「淨新兒童3D立體醫療口罩」等品項，讓民眾不必恐慌性搶購。

蝦皮購物就祭出了口罩的「產地保證」，正式設立了「MIT口罩安心購」專區，專區內不只於上架前會進行產地審查，更嚴格要求商品頁面須明確標示產地、製造商資訊，讓民眾了解口罩來源、買得安心；針對醫療口罩更進行「產地、價格、藥商資格」三大把關，每天傍晚5時也會限量販售MIT醫療口罩。至於PChome 24h購物上就持續進貨上架大人及兒童口罩，民眾只要透過APP即能收取推播預告開賣資訊。

(中時 )