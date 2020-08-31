公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》上週六台南見面會湧進千人參加見面會，但今收視出爐，當天收視微降至3.68，未能一舉衝破4，讓製作人陳慧玲惋惜表示，雖然上一週距離4只差0.04，但活動前置作業繁雜，必須先籌備，也先尋求演員的檔期，「我們與觀眾都很期待收視破自己紀錄後履行男男吻承諾，新手爸爸許孟哲和張書偉也在百忙之中排出時間，萬事俱備就只差一點了，可惜這週沒能如期舉辦這樣的活動，我們繼續努力。」

《我的婆婆》劇情最受熱議橋段是彩香（鍾欣凌飾）女兒蘇秉愛（蘇晏霈飾）回珍賀齋打出同情牌，比四位哥哥的詐騙技術更高深，她串通仲介好友利用一哥（許傑輝 飾）賣房假消息敲詐彩香，彩香二話不說掏出500萬幫助一哥，讓秉愛順利賺取差額200萬。彩香知道秉愛手段後心寒，母女對峙時心照不宣又帶著愛恨交織的對談，讓網友紛紛留言「這演技超狂」、「令人心碎」，也有網友心疼表示知道秉愛從小受委屈，彩香重男輕女的行為不斷，只有爸爸疼愛，這也是秉愛不答應彩香和一哥在一起的原因，網友對秉愛又愛又恨，直呼「無法討厭秉愛」。

黃姵嘉、張書偉互相吃醋吵架，鍾欣凌為難。（公視提供）

蘇晏霈說，「和欣凌姊對戲很安心，我完全沉浸在這段劇情裡，明明相愛的一對母女怎麼走到要對峙的狀態？拍攝當下跟著欣凌姊一起進入情緒，媽媽知道女兒騙她，也知道自己對女兒有愧，女兒也有種種委屈，我當下摸到欣凌姊的那雙手，就沒辦法控制眼淚了，我自己也感覺到那場戲真的很有力量，很多人傳訊息跟我說很喜歡那一場，很感動，也有朋友跟我說他的經歷跟秉愛很像，看完很有感，想繼續追下去。」

在最新26集劇中小鷗(黃姵嘉 飾)因大美(林筳諭 飾)認識日本攝影師岡本英樹(岡本孝 飾)，不料英樹對小鷗強吻告白，邀約一同去歐洲工作，發貴得知後整天心神不寧、疑神疑鬼瘋狂吃醋，想盡辦法說服小鷗不要離開，「鷗貴」戀情出現重大危機。對此黃姵嘉笑說「和英樹的這段應該是劇組給我的特別福利吧？和他對戲非常自然，他也很溫柔，發貴真的要有危機意識，因為我覺得小鷗是感受與阿信曾經一起拍照的回憶，對這個人有一點點熟悉感，又可以到國外發展，這對她來說是一個很棒的機會，會猶豫考慮也是正常的，人生應該也很常會遇到這樣的選擇吧？」

本週六即將播出最新第27、28集小鷗與岡本英樹持續遊台南，彩香擔心發貴愛上小鷗，作媒人替發貴找尋新的對象，鷗貴戀情不斷受考驗，經歷了重重失敗的發貴終於成功研發能代表珍賀齋的明星商品，但因合夥人彩香與小鷗口味不同，二人將在火竂掀起決定明星商品的投票大戰，而秉忠（Darren邱凱偉 飾）處境落魄無路可走，決定重返珍賀齋，企圖奪走珍賀齋，對於彩香也將出現衝擊。

(中時 )