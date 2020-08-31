今年4月宜蘭縣五結鄉農會發生喧騰一時的保管箱竊案，農會的黃姓資訊人員竊取客戶的財物，導致57人受害，宜蘭地檢署查出，黃男從2年前開始銷贓金飾，所銷贓的金飾重達266兩，金額達1327萬餘元，批黃男「將農會保管箱視作其個人自動提款機」，檢方依竊盜等罪嫌起訴黃男，建請法院從重量刑。

起訴書指出，黃姓男子從2012年擔任農會資訊人員，但因沉迷電子遊藝場、網路賭博遊戲需要鉅款，因他曾代理保管箱業務，熟知農會收納保管箱金庫鑰匙的位置，且對保管箱管理等相當熟悉。

起訴書指出，黃男藉由代理保管箱業務，以及主管、業務負責人疏於管理鑰匙機會，持主管的金庫密碼，再以保管箱總鑰匙、公務用副鑰匙開啟出租的保管箱，再前往多家銀樓變賣，變賣金飾時還偽造其他人的簽名署押。

今年4月間，農會陸續接獲保管箱財物遭竊消息，調閱監視器畫面查出黃男有移動監視鏡頭，遂報請警方處理。

檢方指出，黃男身為農會內部職員，為了滿足一己私慾，從2018年起監守自盜，竊取民眾所寄放的財物，毫不尊重他人的財產權，且因農會及民眾未察覺異樣，食髓知味後擲入大量金錢在網路遊戲上，導致資金缺口愈來愈大。

起訴書指出，黃男舉凡缺錢就將農會保管箱視作個人自動提款機，持續在去年、今年不斷地竊取保管箱內的財物，嚴重戕害社會大眾對於農會為民眾管理財務的信任度，事發後更引起民眾恐慌，爭相前往農會清點保管箱財物，傷害金融秩序甚深，認為黃男惡性重大，請求法院從重量刑。

(中時 )