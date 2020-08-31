朴寶劍新戲《青春紀錄》將在他當兵時播出。（Netflix提供）

韓國男神朴寶劍於今（31日）入伍，他身穿運動服，以棒球帽遮住平頭、戴著口罩，與其他1000多位新兵一同準備接受6周的軍事訓練。他隨後將到海軍文化宣傳兵服役，在軍中負責彈奏鋼琴，並預計在2022年4月底退伍。因《請回答1988》跟他結識的好友李東輝，也在IG發文，叮嚀他一定要健康退伍。

他相隔2年帶來的全新戲劇作品《青春紀錄》即將播出，在劇裡飾演的「史彗峻」因剛接到兵單而煩惱，現實生活中的他也要在31號以海軍宣傳兵身分入伍服役，日前所屬經紀公司特別聲明寶劍將低調入伍，地點及確切時間都不公開，呼籲粉絲別到軍營送行。儘管確定寶劍不會參與新戲宣傳，讓粉絲們直呼好可惜無法看到他在宣傳時的模樣，但可確定的是《青春紀錄》即將於9月7日起每週一、二晚間 9：30在Netflix獨家準時上線，讓粉絲們依舊可以收藏寶劍當兵前帥氣迷人的風采。

南柱赫與裴秀智主演的《Start-Up：我的新創時代》。（Netflix提供）

除了療癒系男神第一波由朴寶劍領軍的最新作品《青春紀錄》，Netflix也隆重宣布將於10月推出南柱赫與裴秀智主演的《Start-Up：我的新創時代》。不同於之前在《浪行驚爆點》情報員與特務出生入死的拼命模樣，秀智這次搖身一變成為搶錢一族，飾演為了賺錢連大學都放棄不讀的「徐達美」一角，夢想成為韓版賈伯斯的她，錯把南柱赫飾演的數學天才「南道山」當成自己的初戀，而「南道山」雖含著金湯匙出生，卻在創業後淪為魯蛇一無所有，但為了與「徐達美」將錯就錯下去，決定要出人頭地，開始挑戰新創產業。

有趣的是這次劇中除了男女主角的人名「南道山」與「徐達美」之外，包含由金宣虎飾演孤兒院出身卻事業有成的「韓志平」，以及由姜漢娜飾演，因隨著母親改嫁而改姓，其實是「徐達美」親姐姐的「元仁才」，這四位主角的名字還有其他幾位配角的姓名，被韓國網友發現都跟韓國地鐵站是相同的韓文名稱，韓國製作單位也證實的確是把角色名設定為地鐵站名，因為故事題材跟新創有關，避免讓人聯想到某些特定人物或產生誤會，才會使用地鐵站的名字。

由於之前《機智醫生生活》與《請回答》系列劇當中，登場人物的名字與真實棒球選手的名字相同，或是會讓人聯想起棒球選手的名字，而成為網友們津津樂道的討論話題之一，這次《Start-Up：我的新創時代》的主要主角群的名字都與地鐵站同名，好記且趣味的名字相信又會成為網友們新一波的關注焦點。

(中時 )