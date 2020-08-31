桃園市長鄭文燦趁開學日，前往桃園區文山國小陪學童穿越斑馬線上學、並玩有獎徵答互動，提前為9月1日登場的交通大執法宣傳。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦趁開學日，前往桃園區文山國小陪學童穿越斑馬線上學、並玩有獎徵答互動，提前為9月1日登場的交通大執法宣傳。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦趁開學日，前往桃園區文山國小陪學童穿越斑馬線上學、並玩有獎徵答互動，提前為9月1日登場的交通大執法宣傳。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦今趁開學日，前往桃園區文山國小陪學童穿越斑馬線上學、並玩有獎徵答互動，提前為9月1日登場的交通大執法宣導「路口慢看停、行人優先行」10字口訣，他也宣示路口及交通違規「該取締的就取締」，呼籲駕駛守法、保護行人安全。

桃園上半年行人穿越道事故釀8死，市警局8月18日起針對行人守法以及駕駛人停讓觀念加強宣導，提升路口交通安全意識，今更將路口交通安全宣導結合開學日，請來市長鄭文燦擔任導護志工，陪伴學童安全過馬路。

鄭文燦進校園依檢疫規定戴口罩、量體溫，他說，9月1日將展開交通大執法，特別是行人交通安全，尤其路口易發生事故，針對違規左轉、違規穿越人行道、闖紅燈，要加強取締，讓路口肇事率下降，提醒民眾謹記行經路口的安全口訣「慢、看、停」，建立行人友善安全環境，也呼籲行人自己不要違規，保障自身安全。

鄭文燦也巧妙以「像老虎嘴巴」解釋「馬路如虎口」，並當場和學童玩起交通安全小知識有獎徵答，讓學童了解如何安全通過路口，同時也呼籲接送的家長能夠以身作則，成為孩子學習交通安全觀念的好榜樣。

另外，為配合中央「路口安全大執法」政策，桃園市政府警察局也特別提醒自9月1日起至30日止，將持續規畫路口安全執法工作，其中也將針對「車不讓人」、「行人違反路權」及「闖紅燈」等項目加強取締，除了汽、機車駕駛人應更落實禮讓行人外，行人也應該遵守相關規定，以免民眾抱持「行人違規不罰」的僥倖心態，力拼有效降低路口違規行為，防制路口交通事故。

(中時 )