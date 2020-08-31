農委會主委陳吉仲趕到會場與養豬協會各理事長溝通滅火。（謝明俊攝）

苗栗養豬協會理事陳明朝在會中砲火四射質疑豬價崩盤時該誰下台負責？〔謝明俊攝〕

多位養豬協會理事長齊聚尚順群樂飯店會商美豬一事。（謝明俊攝）

中華民國養豬協會31日下午召集全國各縣市養豬協會理事長，齊聚苗栗縣頭份尚順君樂飯店開會研商美豬開放進口議題，農委會主委陳吉仲趕往滅火，包括苗栗養豬協會理事長陳明朝等人砲火猛烈，要求陳吉仲轉達小英總統收回成命，但陳吉仲要求大家不要政治操作，僅同意將協會成員意見匯整後帶回研究。

中華民國養豬協會是在30日晚間臨時通知所屬各縣市養豬協會理事長，於31日下午齊聚苗栗頭份尚順君樂飯店2樓會議廳，針對美豬開放進口議題會商，農委會副主委會黃金城等人一早就抵達會場，等候與各理事長溝通，農委會主委陳吉仲也在稍後近5點，趕到會場加入會議。

會場並未對外開放，禁止媒體入內採訪，據參加會議的人員轉述，包括苗栗養豬協會理事長陳明朝等多位理事長，紛紛針對瘦肉精、肉價是否崩盤等問題，質問陳吉仲等人，砲火相當猛烈，原本陳吉仲預定與會1個小時，也因討論熱烈，會議開至近7時才結束，雙方並一起在4樓餐廳共用晚餐。

針對多位理事長發言質疑，陳吉仲多以四兩撥千斤帶過，甚至還反質疑發言理事長是在政治操作，例如陳明朝就要求陳吉仲轉知蘇貞昌及蔡英文，萬一豬價因含有瘦肉精的美豬影響，造成豬肉滯銷豬價崩盤時，誰該負責下台？陳吉仲就反質疑陳明朝是在政治操作。

雙方立場迥異，養豬協會質疑政府宣布前未與養豬協會溝通，開公聽會，陳吉仲同意開召集公聽會，並希望各養豬協會回去將會員意見蒐集匯整後交給農委會統一研究處理，但多名理事長認為這只是拖延戰術，不可信，未來將可能發動豬農抗爭，以爭取豬農及消費者權益。

(中時 )