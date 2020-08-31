川普以行政命令對付TikTok 四成美國人支持 19:582020/08/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社／易普索在周一公布最新民調顯示，四成美國人支持川普以行政命令，迫使中國字節跳動若不把TikTok出售給美國買家來與之做分割的話，就禁止在美國境內使用TikTok。但仍有三成民眾反對川普做法，另外三成民眾對此沒有意見。 (工商 ) #川普 #TikTok #美國人 #行政命令 #四成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 知名導演警告 川普會連任 04:102020/08/31 國際大事 美豬進口 馬文君、許淑華砲火猛烈轟政府 13:142020/08/31 政治 美豬開放 民眾黨爆：當年林佳龍、蕭美琴不僅反對還要公投 14:422020/08/31 政治 台南國民黨團拒美豬 高喊「美豬進口、總統下台」 12:522020/08/31 政治 時力爆：民進黨公布之美牛及瘦肉精評估報告 疑抄馬政府 16:002020/08/31 政治 川普選前不會放手 專家：散戶有這些股票先砍 00:032020/08/31 財經 國情簡報改書面 裴洛西再轟總統 04:102020/08/31 國際大事 新聞早班車》美頭號憤青導演警告 川普會連任 05:352020/08/31 政治 波特蘭衝突釀1死 川普半夜不睡覺 推特發狂開罵 09:232020/08/31 國際 抗議政府開放美豬 竹市議會國民黨團：要求瘦肉精零檢出 12:452020/08/31 政治 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 川普選前不會放手 專家：散戶有這些股票先砍 - 即時 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。