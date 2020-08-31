路透社／易普索在周一公布最新民調顯示，四成美國人支持川普以行政命令，迫使中國字節跳動若不把TikTok出售給美國買家來與之做分割的話，就禁止在美國境內使用TikTok。但仍有三成民眾反對川普做法，另外三成民眾對此沒有意見。

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