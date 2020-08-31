綜藝天后白冰冰近日剛結束花蓮夏戀嘉年華精采演出，30日卻傳出有不知名人士在社群媒體上傳她家的影片，白冰冰31日傍晚親自直播表示：「我昨天看了也嚇一跳，不知道是誰怎麼會跑到我房間，這麼私密的地方，最不可取的是上傳，把我私密的地方讓全世界都知道。」後來定神思考，推測應是最近出入家中的裝潢工人，「確認後果然是」。

白冰冰分析：「錄的方式很緊張，講了兩句話影片就關掉，我覺得應該是小孩的好奇，但怎麼跑到我家，不知道是誰當然要報警，但想到應該是裝潢工人帶來的子弟兵，我不能接媒體電話，怕可能找到裝潢公司那孩子，我不捨，小孩的一時錯誤會嚇死他。」她提及裝潢公司老闆本來要帶拍攝者來道歉，但她覺得不用，為了安對方的心，她選擇開直播回應並叮嚀，「未來的人生還很長，不要因為好奇誤了自己」。

這次事件報導後，網路上也出現許多聲音，白冰冰無奈表示：「也有很可惡的人說我會不會自導自演，竟然有這樣的言語！台灣最美麗的是人，不應該被選舉弄壞，人也有百百種，大家想法不一樣，千萬不要以己見度人，人不要有色彩，對社會有益更重要。」

(中時 )