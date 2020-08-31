Netflix原創自製電影《天才少女福爾摩斯》，以大名鼎鼎的名偵探福爾摩斯一家人為主角，展開一場偵探兄妹的鬥智大對決，為這個風靡全球超過一百年的傳奇故事再揭新篇章！全片嬌點「艾諾拉福爾摩斯」是由《怪奇物語》竄紅全球的好萊塢年輕女星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）挑樑主演，片中她為了解開母親行蹤成謎的懸案，不顧兩位哥哥的命令，大膽逃出家門、獨自追查線索，前往倫敦展開尋母冒險。

她聞名全球的偵探哥哥分別是兩大英倫男神，由《我就要你好好的》、《飢餓遊戲》帥氣男星山姆克拉弗林（Sam Claflin）飾演嚴肅大哥，曾演出《超人》、《獵魔士》的爆肌男神亨利卡維爾（Henry Cavill）則飾演聰明絕頂的夏洛克福爾摩斯。日前發布預告後，粉絲期待顏值最高、智商最高的偵探一家現身，展開名偵探兄妹鬥智對決。

《天才少女福爾摩斯》以名偵探夏洛克福爾摩斯的小妹艾諾拉為主角，最新預告揭曉更多劇情！充滿探索冒險精神的艾諾拉從小與母親生活，沒想到母親竟在她16歲生日當天離奇失蹤，正當她想搜尋更多線索時，多年未見的兩位哥哥卻決定將她送到寄宿學校，要求她學習當個優雅淑女，艾諾拉決定逃出學校，憑藉母親留下神秘線索，前往倫敦找出真相。不料途中無端捲入一場侯爵失蹤案，還差點惹來殺身之禍，而她那被譽為「史上最強名偵探」的哥哥夏洛克福爾摩斯更是緊追在後，掀起一波波劇情高潮。這對智商高到破表的兄妹穿梭於維多利亞時代的倫敦，從鬥智解謎中互相認識彼此，逐步成為獨當一面的名偵探。

兄妹3人穿梭於維多利亞時代的倫敦，從鬥智解謎中互相認識彼此。（Netflix提供）

本身也是個福爾摩斯系列書迷的亨利卡維爾，一接到演出邀約時驚喜不已，但他也坦言「我很清楚已經有許多演員替這個角色創造出無數精彩的版本，我希望觀眾這次能在夏洛克身上看到更多的溫度、體貼，以及人性。」，他形容「夏洛克是一位時代先驅，但面對當時一些不公之事，他卻不太願意爭取改變。見到艾諾拉後，他才漸漸打破自己的外殼。」表現角色一心為妹妹著想的暖男面，詮釋出前所未見的夏洛克福爾摩斯，獲製片人盛讚他不只成功翻轉刻板印象，也擁有這個角色所需的內斂溫暖。而飾演福爾摩斯家長子的山姆克拉弗林，這回也跳脫了邁克羅夫特的典型形象，一次集郵兩大英倫男神當哥哥，超夢幻的神仙組合，讓粉絲不禁直呼太羨慕米莉芭比布朗。

在新片《天才少女福爾摩斯》挑樑飾演主角艾諾拉的米莉芭比布朗，曾在《怪奇物語》中以平頭造型出現，笑說自己「一發現原著封面上艾諾拉留著長髮，就非常興奮！」，她在片中造型多變，從樸素的洋裝到華麗的禮服，甚至穿上性感緊身的馬甲，散發成熟女人氣息，而她活潑又帶點稚氣的演出，更將角色天然呆個性表現地淋漓盡致，令飾演母親的英國女星海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）驚嘆「米莉好棒，是個奇才！她才 16 歲，卻很自然地表現自我，在情感跟心理上非常成熟。」，在片中與她鬥智鬥勇的亨利卡維爾也佩服表示「這部電影的重點不是夏洛克，而是艾諾拉！」讓人相當期待米莉芭比布朗的表現。

這部電影《天才少女福爾摩斯》改編自南西史賓格（Nancy Springer）深受全球讀者喜愛的推理小說《福爾摩斯小妹探案系列》，故事延續了傳奇作家柯南道爾筆下的福爾摩斯家庭背景，並改以他小妹的女性視角出發，為這部獲偵探迷奉為懸疑經典再續全新篇章。電影特別找來曾以影集《邋遢女郎》（Fleabag）奪得艾美獎最佳導演的哈利布萊德比爾（Harry Bradbeer）執導，知名舞台劇《哈利波特－被詛咒的孩子》的編劇傑克索恩（Jack Thorne）執筆劇本，演員陣容更是眾星雲集，包含《怪奇物語》米莉芭比布朗、《獵魔士》亨利卡維爾、《飢餓遊戲》山姆克拉弗林、《哈利波特》海倫娜寶漢卡特等，勢必讓粉絲、書迷為之瘋狂。Netflix原創電影《天才少女福爾摩斯》將於9月23日全球同步上線。

(中時 )