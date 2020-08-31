民進黨政府28日宣布開放含瘦肉精美國豬肉以及30月齡以上牛肉進口，遭到藍營砲轟，部分地方綠營人士也抱持猶疑態度。不過，最新民調出爐，民眾對總統在信任度為64.2％，對總統的執政滿意度為65.4％，《美麗島電子報》分析，民調處於高檔，民進黨政府當然有本錢受傷。

根據《美麗島電子報》今（31）日發布的民調，民眾對總統在信任度為64.2%，較上月上升1.3個百分點；不信任度為29.7%，較上月減少0.4個百分點。

另外，民眾對總統的執政滿意度為65.4%，較上月上升2.9個百分點；不滿意度為31.5%，較上月減少1.4個百分點，兩項民調都是站穩歷史高檔。

《美麗島電子報》分析，民進黨政府敢勇於解決美豬美牛爭議，主要有兩項因素：第一、民禁等政府支持度居高不下，有本錢受傷。第二、政治對手孱弱不堪，既然目前還看不見足以取而代之的競爭者，民進黨政府當然更有勇氣挑戰爭議。

不過，《美麗島電子報》民調是8月25日至8月26日進行，在民進黨政府宣布開放美豬牛之前，當時也調查民眾對開放美豬牛的看法，有高達7成3的民眾不贊成為了FTA而開放瘦肉精美豬，僅1成7贊成；連泛綠選民都有6成4反對。

(中時新聞網)