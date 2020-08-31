八德警開學日護童，反毒、路口安全大執法齊宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警開學日護童，反毒、路口安全大執法齊宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警開學日護童，反毒、路口安全大執法齊宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警分局因應開學日，一早就在轄內學區週邊道路實施交通疏導，避免人車潮造成學校週邊壅塞，偵查隊反毒尖兵也利用機會宣傳反毒觀念，預防毒品戕害校園學子，建構安全無毒校園環境；另也提醒民眾遵守「路權」，宣導將自9月1日起同步執行路口安全大執法，盼遏止交通事故發生。

因應開學日，八德分局轄內五個派出所期前規劃，在轄內各中、小學的校門口及週邊道路實施交通疏導勤務，協助老師及家長維護學童入校安全，並預先規劃處理警力，即時應變處置可能的突發壅塞情況。

另為防制校園毒品問題，警政署8月3日開始投入「無毒校園」專任警力至各縣市，其中有6名警力加入八德警分局團隊，針對校園毒品查緝及宣導工作進行協助，八德分局偵查隊也規劃這6位反毒尖兵利用開學日，在大成國中門口向年輕學子宣傳反毒，藉由簡單的標語及反毒DM加深年輕學子對反毒的認知，並利用拒毒五招：(1)表明態度堅持拒絕(2)友誼勸說回頭是岸(3)轉換話題移開注意(4)自我嘲解幽默化解(5)遠離現場走為上策等，向青年學子們提倡正確反毒觀念。

為有效遏止道路交通事故發生及強化路口人車安全，八德分局將自9月1日起執行為期一個月的路口安全大執法，重點取締項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」，針對「車不讓人」、「行人違反路權」違規行為加強取締，以維護道路交通安全及提升民眾對 「 路權 」 的守法觀念。

八德分局呼籲家長及學校對於「毒品」及「交通安全」觀念應從小紮根，如發現有偏差行為，應及時提醒導正，警方秉持全面保護青少年、全力打擊校園毒品、提升交通安全等理念，為本市治安及交通工作貢獻心力，營造優質的治安及交通環境。

(中時 )