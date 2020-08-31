多數人只知道年齡會影響生育率，但肥胖其實也是元兇之一。宏其婦幼醫院學術副院長王馨世昨表示，懷孕成功率與年齡及卵巢濾泡存量有關，肥胖婦女相較體重正常女性，會更不容易容易受孕，即使成功受精，胚胎發育也會比較差。

綜合國外33個研究成果，發現婦女若體重過重，甚至到達肥胖程度（BMI超過25），即使接受試管嬰兒治療，懷孕的機會還是比正常婦女低16％，流產率甚至提高31％。王馨世解釋，由於體重將改變體內新陳代謝的狀態，當體內胰島素增加，就會刺激卵巢分泌更多雄性激素，造成卵巢濾泡萎縮及抑制排卵，造成排卵稀少或長期無排卵的冏境。

除體重之外，年齡也是卵巢濾泡減少的因素。王馨世說，在初經來時，兩邊卵巢總共約有20到40萬個濾泡，每月排卵都會消耗大批濾泡，濾泡存量將直接影響懷孕機率，一般來說，卵巢的濾泡平均在50歲時會用盡。此外，卵子的品質也會影響懷孕的機率，年紀增加，品質差的卵子比率會升高，更降低了受孕的機會。

王馨世說，無論年齡大小，依懷孕的成功率來排序分別為試管嬰兒療法、人工受精療法、自然同房。年齡在40歲以上表示卵巢濾泡存量不多，卵子品質差的比率也比較高，自然懷孕的機率不高，應儘早開始嘗試試管嬰兒與人工受精，否則當卵巢濾泡存量越低，受孕成功率就會更低。

王馨世建議，不同年齡、體重的婦女，懷孕成功率也不同，因此若想成功受孕，應在35歲之前，懷孕的成功率會比較高。

院長張紅淇表示，許多婦女罹患不孕症都是因為肥胖、年齡問題，導致賀爾蒙受到影響，多囊性卵巢症候群便是常見的疾病之後，相信王馨世加入醫療團隊後，對地方婦女是一大福音，醫院未來也會針對軟硬體方面進行提升，讓不孕生殖中心發光發亮。

(中時 )