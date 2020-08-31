上海市衛健委8月30日通報一例自台灣輸入性新冠肺炎確診病例，這是自8月19日、24日後通報的第3例。大陸國台辦發言人馬曉光今天（8月31日）主動發布「答記者問」，奉勸民進黨當局以專業態度處理疫情防控，阻斷病毒傳播鏈。

馬曉光表示，在過去不到2周的時間內，上海接連出現3例自台灣輸入性新冠肺炎確診病例。頻率之高，引起兩岸輿論高度關注，引發兩岸民眾對台方疫情防控情況的擔憂。台灣的新冠肺炎疫情防控還有多大漏洞？還有多少實際感染者？台灣同胞面臨多大防控風險？這些涉及島內同胞身體健康和生命安全的問題是不容忽視的。

馬曉光表示，疫情防控涉及民眾生命和健康福祉，任何玩忽和虛假都會使廣大民眾付出代價。大陸方面奉勸民進黨當局切實負起責任，以專業態度處理疫情防控，阻斷病毒傳播鏈。島內民眾生命健康不是兒戲，更不應是政治粉飾的犧牲品。

(中時 )