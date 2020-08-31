桃園市平鎮區1位50餘歲柯姓男子，多年來受喪妻所苦，轉而飼養兔子紓解思念之情，兔隻也快速繁殖至上百隻，造成屋內臭味四溢、鄰居不堪其擾。市議員黃敬平昨會同相關單位前往會勘，決議將全數兔隻送往動保處收容，後續分送給教學單位等機構。

據了解，柯男與太太結縭數十年，夫妻倆鶼鰈情深，堪稱里內模範夫婦，2個兒子已成年自立，4人過去同住於金陵里金陵路2段的某層老舊公寓中，但妻子10年前因故過世，柯經不起思念之苦，10年前收到路人所贈的兔子2隻，便用飼養寵物來轉移注意力，全心全意照顧。

柯男起初僅養幾隻解悶，但由於兔子繁殖力強，屋內曾有高達1、2百隻，目前仍有90餘隻同時活動。但柯男家中也因此變得髒亂不堪、茲生蚊蟲，兒子們數年前更環境不佳雙雙搬出，只剩柯1人獨居，他也漸漸罹患憂鬱症、躁鬱症等精神疾病，鄰居間關係每況愈下。

不過，由於屋內臭味四溢，雨後更是猖狂，鄰居曾嘗試和柯溝通未果，向金陵里長莊育勝投訴，莊便向平鎮清潔隊求助，但礙於柯家為私有權範圍，公權力無法介入，否則會有「以公權力謀取私利」之嫌，居民束手無策轉而向黃敬平陳情，昨黃邀集動保處、環保局、衛生局等相關單位前往會勘。

會勘後屋主同意將全數兔隻送至收容所安置，動保處再移置或媒介給教學單位與學校，里辦公處則協助屋主簽屬兔隻移置同意書。至於環境髒亂部分，未來有望請里內環保志工協助，將垃圾搬出屋內，再由清潔中隊協助載運。

動保處指出，昨初步清點後大約有47隻兔子，但由於屋內光線不佳、兔子又鑽洞築巢，未來將會請屋主家人陪同清點。由於兔子屬於私有財產，屆時也會請屋主簽署切結書，同意市府安排非商業的環境安置。

「現實版動物森友會並不像網路那樣窩心。」黃敬平說，雖然柯男飼養兔隻動機虐心，但髒亂環境也造成鄰里間的嫌隙，得不償失，希望藉由多方協助，還給里民安心、乾淨的居住環境。

(中時 )