大吉國中過去製作印有校犬「黑白」圖樣的馬克杯、衣服，這次印製的icash卡，也獲學生們青睞。（張毓翎攝）

組長鄭詍旭設計有校犬「黑白」圖樣的icash卡。（張毓翎攝）

校犬「黑白」曾是一隻遭飼主遺棄校園的浪犬，經歷一番波折後，校方決定收養牠，成為好幾代大吉畢業生共同回憶。（張毓翎攝）

嘉義縣民雄鄉大吉國中擁有大片的花草樹木，可能因其環境良好，且位處市區邊陲地帶，出現不少隻棄犬，校犬「黑白」曾是一隻遭飼主遺棄校園的浪犬，經歷一番波折後，校方決定收養牠，成為好幾代大吉畢業生共同回憶。智慧販賣機這學期進入大吉，組長鄭詍旭設計有「黑白」圖樣的icash卡，獲得學生們的青睞，還有校友特別洽詢購買方式。

大吉國中林蔭處處，不少飼主把毛小孩帶到學校放生，造成校方很大的困擾，校犬「黑白」曾經也是一隻遭飼主遺棄校園的浪犬，一開始牠到大吉，時常在學校亂跑，甚至升旗典禮時，還會跟著學生唱國歌，因此出現一些反對聲浪，要求「黑白」離開校園。

所幸前家長會長盧君昇得知後，及時將牠帶回來並開放給民眾領養，後來由家住新港的一位校友領養回去照顧，孰料，「黑白」那時前前後後離家3次，最後一次順著自己的氣味，花了約1個禮拜、滿身是傷的回到學校，師生看了十分心疼。

那之後校方決定將「黑白」收養為校犬，並成立「愛犬小組」，學生一早負責將「黑白」綁在車棚、下午鬆開繩結，並定期補充牠的飼料，另，校方也設置捐款箱，作為牠的伙食基金。校長邵冰瑩表示，「黑白」成為校犬後，非常聽話、乖巧，是大家校園中最親密的夥伴。

邵冰瑩說，過去校方印製的「黑白」圖樣馬克杯、衣服及徽章，這次設計有「黑白」圖樣icash卡，每位學生收到icash卡後，十分興奮。她也提到，智販機的進駐，除提供學生便利飲食服務，藉此機會教他們一些金融消費觀念，也順應未來趨勢，使用電子支付。

(中時 )