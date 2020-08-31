現場也安排祥獅獻瑞為遊客中心揭牌給予祝福。（黃婉婷攝）

桃園市近年來致力推動休閒農業區，但由於休區地幅廣大，遊客走馬看花時容易失焦，楊梅區公所便利用閒置的紅磚瓦屋，以老屋再生方式打造具客庄風情的「楊梅休閒農業區遊客服務中心」，並在31日正式揭牌。

號稱北部糧倉的桃園市，目前共有10個休閒農業區，數量僅次於宜蘭、苗栗。其中，楊梅休閒農業區以生產稻米為主，產出的牛乳量更佔全桃園的一半，同時也是全市埤塘數最多的地方，養殖漁業發達，每年底舉辦的仙草花節活動，更吸引上萬人前來參觀，但遊客導覽之處卻稍嫌匱乏。

楊梅區公所為提升遊客服務品質，便在楊湖路三段一處紅瓦老屋設點，用原址整修的方式設立服務中心，除了保存紅磚瓦建築外，還加強主結構安全及環境整理，未來將為旅客提供導覽服務，串聯周邊文化及自然景觀，有效將遊客導流至各處觀光。

區長羅國裕說，遊客中心除採販售區、市集方式推廣農特產品與活動，也將規畫異業結盟計畫，將茶飲、米食糕點等休區自製產品導入，讓遊客在體驗周邊景色之餘，還能購買在地特產，有得吃又有得玩。

農會總幹事周宗維指出，遊客中心鄰近仙草花主場地，周邊休閒農場無數，旅客除能在此聽取專業導覽，還能自主選擇所到之處，不會在廣大的休區裡失焦，對未來觀光發展相當有助益。

(中時 )