網友玩交友軟體，配對到陳玉珍。(取自臉書粉專卡提諾論壇 Ck101.com)

網友玩交友軟體，配對到陳玉珍，兩人相談甚歡。(取自臉書粉專卡提諾論壇 Ck101.com)

網友玩交友軟體，配對到陳玉珍，兩人相談甚歡。(取自臉書粉專卡提諾論壇 Ck101.com)

國民黨立委陳玉珍之前曾被爆料有在玩「交友App」，而她最近也一改過去強悍形象，開始打扮、化妝，引起網友討論。今(31)日有一名28歲的男網友爆料，在交友軟體上與陳玉珍配對成功，這讓他十分興奮，同時也發現她其實「很好聊」，而網友們的熱烈討論甚至還釣出台北市議員徐巧芯回應，認證這件事情的真實性。

臉書粉專「卡提諾論壇 Ck101.com」今天初一則天文指出，「前情提要：陳玉珍委員自爆用交友軟體『找珍愛』還用全妝造型當大頭貼！」並指出，本來以為這是甚麼都市傳說，直到網友投稿他的對話紀錄...

從這名網友投稿的對話截圖可以看到，他當時滑到「陳玉珍」時，立刻送出1個「超級喜歡」，而陳玉珍也同意配對，還主動向他打招呼，這讓該名網友十分興奮的表示，「欸幹配對到玉珍」、「玉珍密我了！！！！！！！！」

在兩人對話的過程中，似乎是為了確認對方身分，網友開頭就問，「是陳玉珍委員本人嗎？」陳玉珍則回答，「有這麼好認呀......？」這讓網友忍不住直呼，「真的是夾手他人的玉珍委員！好巧喔。」而陳玉珍也自嘲道，「哈哈，還有見縫插珍啦，哈哈。」

之後這名網友與陳玉珍聊了很久，從「夾手事件」聊到立法院混戰時她身上的裝備，以及日常生活的經歷等等，陳玉珍還問起網友的年紀，網友表示他28歲，雙方年齡差了快20歲，陳玉珍則直言「我不能殘害國家幼苗」，還要網友「變成像大樹一樣啦。」

這段對話在網路上曝光後，引起網友熱烈討論，甚至連徐巧芯都跑來留言說，「她私底下講話差不多就是這樣啊！真的」，並爆料稱，「以上內容上次拍改造影片的時候聽她親口講過一部分」，網友們則回應徐巧芯，「頭貼484妳化的妝」、「喂!不要幫忙認證啊啊啊」。

網友曝光與陳玉珍在交友軟體上的對話，吸引國民黨台北市議員徐巧芯來留言。(取自臉書粉專卡提諾論壇Ck101.com)

(中時新聞網)