普渡法會上宰殺5隻大神豬、1隻神羊酬神。（黃婉婷攝）

中壢區公所則以環保鐵神豬作為中元亮點。（黃婉婷攝）

又到一年一度中元大拜拜的時間，桃園市龍潭區龍元宮普渡法會昨熱鬧舉辦，不僅封街數百公尺，霸氣擺上210桌供民眾放置祭品，現場還有高達1422台斤的神豬、角長1尺8寸的神羊，吸引近上千人共襄盛舉，同享傳統節慶風華。

龍元宮是龍潭地方信仰中心，距今已有200多年歷史，主祀神農大帝五穀爺，同時供奉註生娘娘、天上聖母等神明，由於位置絕佳又香火鼎盛，龍元商圈因而催生。每年農曆7月13日時，都會盛大舉辦普渡法會，邀集民眾體驗具客庄特色的中元節。

法會舉辦時，除將東龍街、龍元路封街數百公尺，擺上210座大紅桌，擺滿普渡禮品外，現場也公布當年度神豬、神羊比賽的成績，今年的特等豬公更重達1422臺斤，值年爐主也以476台斤榮獲肆等殊榮，今年分別為九龍、中興、武漢、中興、北興、祥和里輪值。

龍元宮主委林錦浪表示，普渡法會是地方宗教盛事，多年來如一日，封街擺桌的傳統雖非龍潭特有，但每場規模也絕不馬虎，前天已進行為水燈祈福儀式，昨則是龍元宮的重頭戲，期待信徒都能拜得舒心，遊客也覺得不虛此行。

除了宰豬酬神外，中壢區公所今年則捨棄傳統，改以環保創意神豬作為亮點，邀請在地廢鐵藝術家進行創作，打造高260公分，長260公分，寬210公分的裝置藝術。作者鄭炳指出，作品以家的意象出發，呈現爸爸、媽媽與5個小孩團圓的美好畫面，邀請民眾帶著全家大小一同觀賞。

(中時 )