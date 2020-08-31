市府也同時設置垃圾攔汙索，避免塑膠垃圾破壞藻礁。（桃園市政府提供／黃婉婷桃園傳真）

桃園市海岸管理工程處為防堵藻礁受汙染，決議在新屋溪出海口上游設置海岸水質即時監測站，並在今日正式揭牌，預計每20分鐘就可測得1筆數據，防堵不肖業者趁機偷排廢水，同時也設置垃圾攔汙索，避免上游垃圾順流而下，汙染珍貴的藻礁生態。

水質情況常是河川健檢的重要報告，桃園市政府去年8月於埔心溪測站啟用首座水質即時監測站，肩負許厝港溼地生態的保育大任。第2座則位於新屋溪出海口，由於它地處觀新藻礁生態系野生動物保護區的核心區範圍，不僅是魚蝦的繁殖場所，更是候鳥南北遷徙的中繼站，卻被業者清倒廢水，上月還清出重達91.6公斤的垃圾。

環保局長呂理德解釋，新屋溪受到潮汐運動與漲退潮影響，污染物容易淤積於出海口，不易擴散和稀釋，因此「超前部屬」防堵廢水傾倒相當重要，水質檢測站設置後，未來將遏止汙水歪風，市府也能蒐集水質資料，進行長期觀測，作為藻礁復育計畫的決策參考。

秘書長黃治峯也說，除汙染物淤積問題外，垃圾也是破壞河川生態的一大元兇，本次加設垃圾攔污索，是為了有效攔阻來自河川上游的垃圾，避免進入觀新藻礁保護區，若試辦結果成功，未來將於水路匯流河段持續設置，分段攔截與清除。

(中時 )