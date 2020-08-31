20200830中天新聞 驚悚！小女孩遭風箏尾段捲起 驚險拋飛30秒

新竹市國際風箏節昨（30日）發生1名3歲女童遭風箏尾巴纏繞身體，整個人被強風帶起飛上天，女童在半空中上下左右瘋狂甩動，30秒捲上天影片怵目驚心，而消息一出後，男星歐弟（歐漢聲）則把畫面轉發到微博，並發文「暑假完了，小孩都能玩上天了」，調侃語氣遭網狂轟，事後歐弟趕緊刪文。

歐弟昨在微博轉發女童被捲上天影片，並PO文：「暑假完了，小孩都能玩上天了」，歐弟發文一出被網轟爆，部分網友認為發文語氣調侃，且歐弟拿此事件和受傷的女童開玩笑實在不妥，而歐弟隨後也緊急刪文。

但歐弟的發文已被網友截圖轉發，不過截至發稿前，歐弟沒有再對此事作出回應，其實，歐漢聲也身為人父，育有一對女兒，分別是4歲和2歲，這回他對風箏捲女童事件發文的調侃語氣引發負評，也有人建議他公眾人物說話應該要更加注意。

所幸這位3歲女童僅頸部、臉部紅腫擦傷，送醫檢查後，她的腦部、脊椎、四肢及骨頭都沒有問題，而新竹市政府也強調，會詳細檢討安全規範，若有疏失一定會追究責任。

(中時新聞網)