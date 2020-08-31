台灣夏季籃球聯賽31日在台北體育館登場，備受期待的SBL史上首位外籍生球員，也是今年選秀探花的裕隆中鋒斑霸，首次穿上裕隆球衣亮相，就摘15分、15籃板的雙十五數據，幫助裕隆85比60輕取上季SBL總冠軍台灣啤酒。

「我很驕傲自己的表現，因為我不想讓大家失望，」斑霸表示，「我會努力贏取隊友的信任，藉以回報裕隆願意選我。我會每場比賽都有進步，試著做好所有的事情，並非特定任何事情，反正別人得分，我就抓籃板；別人進攻，我就防守。」

儘管才打第1場比賽，斑霸賽後仍有感而發表示，「SBL球員比起UBA球員強壯多了，看來想在這裡生存，我勢必更加努力才行。」只是說起來到裕隆的感受，來自塞內加爾的斑霸說：「隊友對待我就跟國王(KING)一樣，我沒騙你們。」

斑霸口中所謂的國王待遇，就是感覺隊友都很喜歡他，他也很喜歡所有隊友，並沒有任何一名隊友特別要好，只是說起向來人來瘋，且是全隊唯一能用英文跟他溝通的簡浩，斑霸不禁笑著說，「簡浩真的很棒，儘管他有時候真的瘋瘋的。」

這場比賽也是裕隆新任總教練邱大宗的執教處女秀，他在賽後表示，「我們雖然贏球，卻在處理球方面做得很爛，要不是台啤狀況沒調好，我們也不能贏得如此輕鬆。對於斑霸的表現，我很滿意，就跟我選他時說過的，我看上他垂直起跳籃板。」

(中時 )