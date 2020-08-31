針對印度指控大陸解放軍於週末在邊境地區採取軍事行動，大陸外交部發言人趙立堅表示，中國邊境部隊從未越過實控線，中印雙方目前仍基於實際情況在進行磋商。

據《路透》報導，印度軍方今日對媒體指出，大陸解放軍於29、30兩日進行「挑釁性的軍事行動」，試圖在拉達克地區班公錯湖（Pangong Tso）南岸進入印度管轄地帶，但印度軍方已經先發制人，阻撓解放軍的進犯。

針對印方的指控，日本共同社今天在大陸外交部記者會上提問，要求大陸外交部證實印度軍方發佈的消息，外交部發言人趙立堅說，中國邊防部隊一貫嚴格遵守實際控制線，從未越線活動。兩國邊防部隊一直就現地問題保持著溝通。

另有記者追問，中印邊境部隊保持接觸是否指雙方正在舉行會談解決分歧？

趙立堅表示，中印雙方通過外交部門、軍事管道保持著密切溝通。至於具體的會見、會談，如果有消息，我們會及時發佈。

印度軍方本周一稱，大陸軍隊周末採取軍事行動，以改變中印爭議邊境的現狀，雙方出現新的對峙。

(中時新聞網)