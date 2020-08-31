魚池鄉發生死亡車禍，一死一傷！（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投縣陳姓婦人，下午4點多騎機車載著2歲的女兒，途經魚池鄉孔明廟附近時，與陳姓男子駕駛的廂型車擦撞，發出轟隆巨響，母女被彈飛！消防人員到場救護，陳婦到院前死亡，女兒只是輕傷，但已天人永隔！

消防人員到場時，陳婦滿身是血，但還有微弱生命跡象，經緊急送醫急救，但在到院前死亡！

這場車禍造成一死一傷悲劇，至於肇事原因及責任歸屬，警方正在調查釐清。

(中時 )