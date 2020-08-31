南投母女騎車慘遭廂型車撞飛 幼女天倫夢碎 20:382020/08/31 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 魚池鄉發生死亡車禍，一死一傷！（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 魚池鄉發生死亡車禍，一死一傷！（民眾提供／廖志晃南投傳真） 南投縣陳姓婦人，下午4點多騎機車載著2歲的女兒，途經魚池鄉孔明廟附近時，與陳姓男子駕駛的廂型車擦撞，發出轟隆巨響，母女被彈飛！消防人員到場救護，陳婦到院前死亡，女兒只是輕傷，但已天人永隔！ 消防人員到場時，陳婦滿身是血，但還有微弱生命跡象，經緊急送醫急救，但在到院前死亡！ 這場車禍造成一死一傷悲劇，至於肇事原因及責任歸屬，警方正在調查釐清。 (中時 ) #廂型車 #母女 #騎機車 #陳姓 #人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 妙齡女恍神連撞路旁3車 現場一片凌亂車體扭曲變形 14:112020/08/29 社會 台南媽駕車送5歲女開學 酒駕男逆向正面對撞 母女幸運輕傷 12:142020/08/31 社會 花蓮86歲老翁變換車道不當猛撞安全島 人車翻覆當場死亡 15:032020/08/31 社會 衰遇三寶突左轉 警重機攔腰撞飛滾四圈 11:222020/08/31 社會 夜半汽車自動倒車撞機車 調監視器嚇壞「無人駕駛」 17:142020/08/29 社會 啃老還持50萬黑槍轟館長＋聘王牌雙律師 家人不信他有錢 12:532020/08/29 社會 駐韓美軍裝甲車與SUV發生車禍 4人死亡 16:432020/08/31 軍事 台中無照少年騎車載少女 跌橋下大爆裂性骨折 16:192020/08/29 社會 沉睡的海狸 模型機謝賽夏族人 04:102020/08/29 地方新聞 烏克蘭Su-27公路降訓出錯 撞壞路標卡戰機上 17:272020/08/30 軍事 社會熱門新聞 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 居民狂報案有人溺水 苗栗警馳援水中長腿女子原來是「她」 - 新聞 37歲大叔載走高雄失蹤少女 淡水被警攔下 驚慌失措猛吐6字 - 社會 大叔駕駛認了！盧男承認曾載失蹤高雄少女往返新竹永和 - 社會 9月全國路口大執法不間斷 東港警公布10大肇事路段 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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