2020年以來黃金持續飆漲，不僅刷新2011年的歷史高點，更一度突破每盎司2,000美元大關，黃金金融商品是交易人近期相當關注的投資標的。在眾多的黃金交易商品中，元大期貨首推「元黃金正反5」(黃金CFD)交易門檻較低，可利用適當槓桿控制風險；黃金CFD百美元即可上手。

近日聯準會(Fed)主席——鮑威爾在全球央行年會之中，提出容許通膨率適度超標，意味低利率將延續更長的時間點，進而拉低美元指數，相對有助於金價表現。

元大期貨總經理周筱玲表示，過去民眾多半習慣使用銀行的黃金存摺，或是到銀樓、銀行購買金條，對於只想以黃金作為交易標的的人而言，元大期貨提供許多以黃金為連結標的的新選擇，槓桿倍數可以從1到20倍客製化，多空雙向交易、交易時段近24小時的特性，讓交易人無論看多或是看空，皆可隨時掌握行情。

目前在台灣，投資黃金的方式包含黃金存摺、黃金交易所交易基金(ETF)、黃金期貨、黃金差價契約(CFD)、黃金現貨，以及實體黃金等，金融科技發展趨勢下，民眾可以透過元大期貨槓桿交易商開戶，使用手機或桌機即可進行電子交易買賣「元黃金正反5」。

元大期貨推出的「元黃金正反5」即是黃金差價契約，是一種店頭衍生性商品，以買賣差額用現金結算，並運用保證金來放大槓桿的買賣方式。入手交易不同的黃金商品須留意相應的交易成本，像是報價點差、換匯成本、手續費、管理費等。黃金CFD的交易成本相對低，交易的單位也相對小(0.01手／1盎司)，多空皆宜，不須轉倉，因此小資金便可進場交易，因為具備槓桿特質，也提醒交易人需加強風險管理。

(旺報 )