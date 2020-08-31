劉思銘（左起）、丁曉菁、彭俊亨、胡晴舫、張中周。（HTC提供）

因應全球新冠肺炎疫情，第77屆威尼斯影展VR單元首度出走威尼斯，前進全球13個國家、15個指標性城市，舉辦今年以「VENICE VR EXPANDED」為主題的VR單元，更第一次進駐台灣，成為亞洲地區唯二上映地點。8月31日記者會上，威尼斯影展VR單元策展人Liz Rosenthal越洋表示：「台灣的創作向來在我們單元中佔有重要地位。透過VIVE ORIGINALS 和文策院的支持，我們將和各位分享我們在全世界所找到最棒的虛擬實境作品，歡迎來到威尼斯影展 Venice VR Expanded的台灣衛星據點。」

台灣接連4年入圍威尼斯影展，去年VR單元入選作品更是全球第3，今年入選3部，包括導演徐漢強《星際大騙局 之 登月計劃》、導演許智彥《舊家》及導演唐治中的逐格偶動畫《病玫瑰》，該部作品也是文化內容策進院「109 年度加速文化內容開發與科技創新應用補助計畫」補助作品之一。

許智彥表示：「《舊家》像是一個我的悔過書，我的童年很常回到台南新營的爺爺奶奶家中，長大後回去就很排斥，到那邊就在滑手機，後來他們就離開了。所有人都這樣，失去後才知道珍惜，我發現那麽私人的東西能帶給大家這麼大的感動，我很意外，這部片也是我創作生涯影響很大的作品。」

文策院董事長丁曉菁表示：「自文化部開始開展文化內容孵育以來，AVMR的內容發展成果斐然，文策院則串接未來內容生態系，並在去年威尼斯影展提供激勵方案，提供沉浸式內容國際合資合製播種與孵化機制，串起國際與臺灣共同發展未來內容生態圈。文策院企圖將臺灣推進為亞洲最重要的未來內容基地，進一步研究臺灣在鋪建5G基礎建設後，未來內容商轉及產業鏈發展的可能模式。」

HTC VIVE ORIGINALS總經理說劉思銘則說：「我們成立三年半，致力跨界產業鏈整合，打造VR生態圈，開發VR劇院系統，走遍50多個國際影展，更在VR內容製作及應用深獲肯定，這次與長春國賓影城成為夥伴，在軟硬體結合下打造首座VR商用劇院，擴大VR產業與商業合作，以威尼斯影展VR單元打頭陣，未來也會推出不一樣的內容提供VR內容給觀眾，電影、遊戲市場多大，VR就多大，我們都願意嘗試任何跨領域的可能性。」

威尼斯影展VR單元在台的放映於9月2日至12日在台北長春國賓影城，讓觀眾體驗來自世界各地入圍威尼斯影展的32部360度及互動式VR作品。

(中時 )