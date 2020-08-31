美國聯準會（Fed）宣布採取寬鬆的通膨目標政策框架，中美重申落實第一階段貿易協議內容，加上美國監管機構批准血漿療法消息，激勵市場信心大振，掩蓋刺激政策協商停滯，主要國家第二季GDP大幅衰退的負面影響，類股加速輪動，近一周整體股票型ETF淨流入60.9億美元。

其中以流入美國股票型ETF的25.8億美元最多，其次全球及日本股票型ETF各淨流入25.5億及4.8億美元，新興市場股票型ETF淨流入2.1億美元，歐洲股票型ETF淨流入0.3億美元，但大陸股票型ETF淨流出3.4億美元，亞太股票型ETF也淨流出0.5億美元。

富蘭克林證券投顧分析，著眼全球央行為對抗疫情積極印鈔寬鬆，待經濟復甦，通膨壓力恐將跟著來臨，Fed率先表態可容忍通膨超標，對於具備穩定獲利成長的股票，及抗通膨優勢的房市或黃金等實體資產帶來利多，從美股即將連五個月收紅，且屢創歷史新高的強勢表現可見一斑。

富蘭克林證券投顧指出，股市續看好美國科技及生技醫療產業的長線成長趨勢，建議無須預設高點，避免太早出場錯失漲幅，已進場者可續抱並持續留意震盪買點加碼，美元弱勢環境下，可搭配大陸及亞洲股票型基金操作，穩健型採定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅表示，相較於許多產業因疫情受到不小衝擊，生技製藥產業相對具有韌性。且先前因疫情影響而被遞延的臨床試驗，也正逐步恢復，融資活動在短暫停滯後，今年夏季已重啟，預估併購活動可望在夏季逐步回溫。對生技產業中長期正向的看法不變，面對市場波動，持續留心產業評價面、企業管理階層的品質以及財務狀況。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德認為，儘管許多大型金礦商直接受益黃金價格上揚，但有許多指數成分外的小型金礦商持股同樣繳出亮眼表現，近期適度調節大型股的策略有利。目前聚焦單一礦派、開發階段的標的中小金礦商，下半年黃金均價約為1850美元，逐季墊高的價格持續有利礦商財報表現，預期疫情的不確定性將推升市場波動，和各類資產低相關的黃金標的，仍然具有相當吸引力

(工商 )