日產（Nissan）品牌英國原裝進口跨界前衛跑旅Juke自2013年導入台灣市場後，深受廣大車迷熱愛，「原生不受限」的造車理念更獲得所有車主一致肯定，引領跨界休旅潮流，成為眾車廠效仿對象。裕隆日產汽車（2227）表示，今年7月最後一批Juke已全數售罄，預計於今年第四季引進全新第二代車型。

裕日車表示，全新Juke外觀車頭燈組承襲前一代分離式設計，更搭配懸浮式車頂設計與充滿肌理線條，內裝造型更為運動化，擁有全新跑格座椅與搭配豐富科技配備，增添駕駛艙不少樂趣；全新Juke使用日產與雷諾汽車共同打造最新CMF-B模組化底盤，帶來更寬敞的乘坐空間，動力上搭載全新的1.0升渦輪增壓引擎，與全方位主被動安全配備，較前代全面革新。

裕日車表示，因日產英國廠受新冠肺炎疫情影響，產能與運送船期也未恢復穩定，裕日車積極與英國工廠協調，爭取新一代Juke限量引進台灣，預計將於今年第四季上市，滿足車迷期待。

(工商 )