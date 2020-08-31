蔡政府「閃電式」宣布開放美豬、美牛進口，為延宕15年的美台貿易矛盾畫上句點。外界普遍預期，蔡政府第二任力拚美台經貿協定（FTA）。不過最新民調，今（31）日出爐！

根據《美麗島電子報》今日公布的民調，詢問民眾「我們政府如果要開放進口含有瘦肉精的美國豬肉，美國才願意和台灣簽訂自由貿易協定，您會不會因此贊成政府開放進口含有瘦肉精的美國豬肉」？

結果顯示17.9%民眾表示贊成，73.7%不贊成。換言之，高達7成4民眾並不認同政府開放進口含有瘦肉精的美國豬肉做為簽訂台美經貿協定的條件，而且近半數民眾對此抱持強烈否定的態度。

《美麗島電子報》並指出，經由交叉分析顯示，各群民眾皆壓倒性的不贊成政府開放含瘦肉精的美國豬肉進口，即使說明美國將願意和台灣簽訂自由貿易協定。值得注意的是即便民進黨支持者也僅25.0%表示贊成、65.7%不贊成，甚至表示信任蔡總統的民眾也僅24.3%贊成、65.5%不贊成。

(中時新聞網)