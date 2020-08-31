高雄少女失蹤案，警方持續鎖定「4名可疑同夥」。(中時資料庫)

高雄1名劉姓14歲國中少女，疑為和網友會面，29日從高雄獨自1人搭乘高鐵到新竹，搭上陌生人的車後立刻消失蹤跡。警方今天(31日)在新北市發現少女手機的訊號，以及1輛可疑轎車和駕駛人盧姓男子外，初步推測仍有其他共犯，目前已將與羅姓保全等相關4名嫌疑對象納入追查對象，

據了解，少女的母親表示，寶貝女兒在5月份時透過網路認識了一位化名「Jieming Wang」男網友，兩人因手機遊戲而搭上線，甚至討論起代打電玩的打工事宜，這位的男網友甚至郵寄手機與5萬元現金給她；而少女卻在29日下午搭乘高鐵北上至新竹與網友會面後，從此失去聯繫，母親焦急的心情，立即在臉書網上尋求各位網民的協助，期望有發現女兒蹤跡的網友，能趕緊告知她。

據判決書指出，這位羅姓保全在2018年用打工詐騙約出三位國中女生，利用其涉世未深的弱點下藥迷昏後，還替她們拍下多張不雅照，再手淫後強餵少女精液，狼獸般的行徑宛若李宗瑞翻版。一審判處羅有期徒刑10年，全案仍上訴中。

高雄市三民二分局偵查隊長曾順光說明，目前調查小組已確切掌握4名相關共犯動向，主要包括駕駛人盧男、白牌車車主，和受網友指出有2次性侵犯前科的羅姓保全，警方目前全力釐清調查中，將會趕緊將少女找回，讓她的家人不再擔憂。

(中時新聞網)